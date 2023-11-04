В Саратовской области в 2024 году планируют обеспечить связью 38 сел и деревень

Как сообщил министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков, населенные пункты выбрали с помощью голосования

САРАТОВ, 4 ноября. /ТАСС/. Строительство базовых станций в 2024 году позволит обеспечить качественной связью и интернетом 38 населенных пунктов в Саратовской области в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

"Выбор сел и деревень осуществляется на основании голосования жителей. Набравшие наибольшее количество голосов населенные пункты включаются в перечень данного федерального проекта по строительству базовых станций на следующий год. У нас завершилось голосование на 2024 год, базовые станции планируется построить в 38 населенных пунктах", - сказал министр.

Речь идет о населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, где отсутствует сотовая связь и мобильный интернет стандарта LTE. Базовые станции подключаются по оптическим линиям и обеспечивают передачу данных на высокой скорости.

В населенных пунктах появится беспроводная сеть, обеспечивающая также доступ к высокоскоростному интернету. Как отметил Старков, благодаря этому жители смогут пользоваться в том числе видеосвязью, телемедициной, проводить онлайн-обучение.

Федеральный проект реализуется в регионе с 2021 года. По словам министра, за это время сотовой связью и мобильным интернетом обеспечили 156 населенных пунктов с населением более 34 тыс. человек. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 63 базовых станций, 52 из них уже установлены. "На сегодняшний день сотовой связью охвачено 99,5% населения области, доступом к сети Интернет 96,4% населения региона", - добавил руководитель ведомства.