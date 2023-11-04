Украинские пленные рассказали, что их мобилизовали с инвалидностью и болезнями

Один из военнослужащих ВСУ уточнил, что, несмотря на практически отсутствующее зрение, выполнял боевые задачи

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что их мобилизовали с серьезными болезнями, в том числе с проблемами со зрением, психикой и опорно-двигательным аппаратом, некоторые из них имеют инвалидность.

"Имею отклонения по здоровью, правый глаз - астигматизм, 15% зрения, левый глаз - 80%, также сколиоз и искривление грудной клетки. Несмотря на мои доводы в военкомате, поставили печать "годен". Проходил службу в инженерно-саперном взводе, командирам рассказал о своих проблемах, они сказали: "Да, хорошо, будем иметь в виду" и в виду не имели", - рассказал Глеб Потман из Львова в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Он уточнил, что, несмотря на свои проблемы со здоровьем и практически отсутствующее зрение, выполнял боевые задачи, в том числе в ночное время.

Другой пленный военнослужащий ВСУ Роман Очитаевский пояснил, что его призвали с инвалидностью после серьезной черепно-мозговой травмы и трепанации черепа. По его словам, военно-учетная специальность, с которой он проходил срочную службу, - повар, но служил он стрелком. "Командиры делали вид, что не замечают мою болезнь, в том числе вмятину, которая у меня на голове. Потому что не у них болит, а у меня. Игнорировали, посылали в такие места, где поменьше людей", - отметил Очитаевский.

Мобилизуют в ряды ВСУ и людей с серьезными проблемами с психикой. Так, военнопленный Федор Миронов имеет проблемы с центральной нервной системой (ЦНС), сильно заикается. "В военкомате видели мои проблемы и все равно отправили меня воевать. Проблемы с ЦНС у меня с трех лет. Присвоили мне специальность "стрелок", в моем состоянии я не могу дать правильную информацию даже", - рассказал он. По его словам, командирам на передовой также было безразлично его состояние, комиссоваться ему никто не предлагал.