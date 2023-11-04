По словам спикера Совфеда, 4 ноября напоминает о значимости консолидации людей в борьбе за свободу

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства.

"Дата 4 ноября напоминает нам не только о важнейших событиях в истории нашей страны, но и о значимости консолидации людей в борьбе за свою свободу, возможность самим определять будущее", - говорится в опубликованном на сайте Совета Федерации поздравлении.

Она также отметила, что "традиции патриотизма, торжество истинной правды и справедливости имеют особую ценность, служат источником вдохновения и созидания". Без сплоченности и мужества граждан разных национальностей, сословий и вероисповеданий Россия "могла навсегда потерять суверенитет" в начале XVII века, указала Матвиенко.