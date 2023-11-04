На выставке "Россия" открылась экспозиция об истории и современных технологиях Кузбасса

Посетителей стенда будет сопровождать голос народного артиста России Владимира Машкова

ТАСС, 4 ноября. Стенд Кемеровской области открылся на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве на ВДНХ, экспозиция расскажет об истории и современных технологиях региона, представит образовательную, деловую и культурную программу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия" с участием всех субъектов РФ. Экспозиция "Кузбасс. Будущее здесь" совместила историю и современные технологии. Гостей ждут образовательная, деловая, культурная программы, а также викторина, победители которой смогут побывать на популярном курорте Кузбасса "Шерегеш", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, стенд региона покажет посетителям выставки современный Кузбасс во всем его многообразии.

"Мы познакомим всех с уникальной историей Кузбасса, и, конечно, покажем, насколько у нас современный, молодежный, многогранный регион. Благодаря использованию цифровых технологий изображения будут объемными, 3D-эффект позволит гостям почувствовать себя в другом измерении", - рассказал Цивилев, его слова приводятся в сообщении.

Он подчеркнул, что выставка "Россия", организованная по поручению президента России Владимира Путина, стала действительно масштабным событием. "Символично, что она начинается в День народного единства: этот праздник подчеркивает патриотизм, силу духа россиян, верность историческим традициям и желание развивать свою страну, свой регион", - заявил губернатор.

Активности стенда

Как сообщает пресс-служба, 4 ноября в 10:00 мск на стенде Кузбасса стартует викторина, три победителя которой получат путевки в спортивно-туристический комплекс "Шерегеш". Победителей определят 8, 15 и 16 ноября, каждый из них получит путевку на двоих, которая при необходимости включает перелет из Москвы, проживание в гостинице, прокат горнолыжного оборудования и ряд других сервисов.

Тема "Шерегеша" в целом будет широко представлена на стенде: здесь расположится макет курорта, пройдет праздничное открытие горнолыжного сезона на "Шерегеше".

Серия презентационных Дней Сибирского федерального округа откроется на стенде Кемеровской области 16 ноября: запланирована интерактивная презентация региона, концерты кузбасских коллективов, лекции, спектакли, продажа и дегустация блюд местной кухни, кулинарные мастер-классы. На стенде также пройдет презентация Сибирского кластера искусств, будет отмечаться Новый год, пройдет ряд тематических дней.

Детская часть экспозиции включает интерактивный стол с онлайн-игрой "Палеонтологическая песочница" - имитацию раскопок в Шестаково, где были найдены фрагменты скелета ящера, являющегося единственным обнаруженным в России скелетом теропода мелового периода. В рамках детской программы будут на постоянной основе проводиться интерактивы, конкурсы, викторины, игры, розыгрыши.

Персонаж, созданный по мотивам обнаруженного в Шестаково динозавра, стал неофициальным символом региона на выставке: пситтакозавр КуZбасик, выполненный в виде ростовой куклы, будет встречать гостей стенда Кемеровской области, также можно будет приобрести изображающую его сувенирную игрушку.

Посетителей стенда будет сопровождать голос народного артиста России Владимира Машкова, записавшего аудиогид о прошлом и настоящем Кузбасса. Гости получат возможность виртуально побывать в регионе с помощью больших LED-экранов, напольного экрана, тач-панели, кинотеатра, а также макетов спортивных и туристических объектов Кузбасса, говорится в сообщении.

О выставке-форуме "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября в Москве, мероприятие пройдет до 12 апреля 2024 г. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.