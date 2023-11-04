4 ноября, 07:38

В Киеве на проспекте Победы начали демонтаж советской звезды

Киев. Mykhaylo Palinchak/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images
Киев
© Mykhaylo Palinchak/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

В начале 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что проспект Победы переименовали в Брестский проспект

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Киева начали демонтаж советской звезды со стелы, установленной в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне на проспекте Победы. Об этом сообщает украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Читайте также
Во Львове решили демонтировать памятник ТерешковойВ Запорожье демонтировали памятник ПушкинуВ Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкина

На опубликованном изданием фото видно, что техника для проведения высотных работ уже начала снимать звезду, венчающую стелу.

Все украинские СМИ пишут, что действие происходит на проспекте Победы. Между тем еще в начале этого года мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что проспект Победы переименован в Брестский проспект.

Проспект Победы получил такое название в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Демонтаж советских памятников и переименования улиц начались на Украине еще в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей Украине демонтируют памятники русским деятелям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убирают упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация