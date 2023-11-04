В Киеве на проспекте Победы начали демонтаж советской звезды

В начале 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что проспект Победы переименовали в Брестский проспект

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Киева начали демонтаж советской звезды со стелы, установленной в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне на проспекте Победы. Об этом сообщает украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

На опубликованном изданием фото видно, что техника для проведения высотных работ уже начала снимать звезду, венчающую стелу.

Все украинские СМИ пишут, что действие происходит на проспекте Победы. Между тем еще в начале этого года мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что проспект Победы переименован в Брестский проспект.

Проспект Победы получил такое название в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Демонтаж советских памятников и переименования улиц начались на Украине еще в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей Украине демонтируют памятники русским деятелям, переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, убирают упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.