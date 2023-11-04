4 ноября, 08:05

Председатель Мосгордумы Шапошников поздравил жителей столицы с Днем народного единства

Он также пожелал москвичам благополучия, воплощения намеченных планов и успехов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Москва со времен подвига народного ополчения 1612 года стала символом единения и сплоченности всех народов России и снова противостоит серьезным вызовам, считает председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

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День народного единства: что мы отмечаем 4 ноября

"Сегодня мы отмечаем важный для нашей многонациональной страны праздник - День народного единства. Он приурочен к подвигу ополчения 1612 года - в тот год народная дружина выгнала польский гарнизон из московского Кремля. Столица была освобождена от захватчиков. С той поры Москва - символ единения, сплоченности и солидарности всех народов России", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в столице и в мире и согласии живут представители многих народов и вместе несут ответственность за настоящее и будущее города и страны. "Как и много веков назад, сегодня мы снова противостоим серьезным вызовам. Уверен, что, лишь объединив усилия, мы продолжим путь развития и процветания. А главное на этом пути - сохранение единства государства и национальное согласие", - добавил Шапошников.

Он пожелал москвичам благополучия, воплощения намеченных планов и успехов и рекомендовал побывать на мероприятиях в московских парках по случаю праздника. 

Теги:
РоссияШапошников, Алексей ВалерьевичМосква
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