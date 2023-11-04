Шаман из Сибири проведет на выставке-форуме "Россия" обряды благопожелания

Их можно увидеть на стенде Тувы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Шаман из Тувы во время выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве проведет публичные обряды "для благополучия всего живущего". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Тувы.

"Гостей стенда Тувы ждет встреча с потомственным шаманом Мергеном Хомушку, который на открытии выставки-форума "Россия" провел первый обряд благопожелания "алгыыш" для благополучия всего живущего. Подобные обряды пройдут в павильоне республики также 16 и 21 ноября. Каждый может прийти посмотреть", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства, в павильоне республики также все желающие смогут увидеть VR-фильм с природными видами и достопримечательностями Тувы и примерить копии костюмов скифских царей.

Шаманизм - одно из древних верований в мире. В Туве зарегистрировано больше десяти шаманских организаций. Верховный шаман России и верховный шаман Тувы Кара-оол Допчун-оол находится в республике.

Международная выставка-форум "Россия" началась 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве и будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабских государств и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.