Космонавт Дубров оставил послание для жителей Приамурья в капсуле на выставке "Россия"

Капсулу вскроют через 10 лет

МОСКВА, 4 ноября. Капсула с посланием для жителей Амурской области запечатана на стенде региона на Международной выставке-форуме "Россия". Капсулу вскроют через 10 лет, внутри - послания детей, посетивших мероприятие, и российского космонавта-испытателя отряда "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гаргарина", Героя России Петра Дуброва.

"Я представил, какие достижения через 10 лет будут самыми важными для Амурской области. Это связано с космодромом Восточный. Хотелось бы, чтоб те планы, которые сейчас построены, были вовремя реализованы", - сказал ТАСС Дубров.

Он отметил, что его пожелания связаны и с достижениями в области археологии. "Мне кажется, археологическая ценность найденных на территории [Амурской] области объектов будет высока. И есть потенциал развития - чтобы были сделаны интересные открытия", - сказал он. Космонавт признался, себе он пожелал бы еще раз побывать в Космосе "как минимум пару раз", для этого он поддерживает свои навыки и тренируется.

По словам заместителя председателя правительства Амурской области Андрея Дюмина, капсула будет храниться в одном из музеев региона. "Наша экспозиция посвящена открытию космической эры в Приамурье. Здесь [в павильоне региона - прим. ТАСС] можно запустить ракету, а также познакомиться с нашими воротами в Китай - автомобильным мостом через Амур", - сказал Дюмин.

Экспозиция Амурской области называется "ЭРА 2023-24", аббревиатура расшифровывается как "Энергия развития Амурской области". Москвичи и гости столицы могут в интерактивном режиме собрать и запустить в космос собственную ракету "Ангара-А5", увидеть образцы полезных ископаемых из Приамурья и узнать по сканированию ладони, какая профессия им бы подошла в Амурской области. Кроме того, на стенде Приамурья всех желающих научат заряжать гаджеты, крутя педали электровелосипеда, и расскажут интересные факты о Китае, на границе с которым расположен регион.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".