Патриарх Кирилл рассказал, как обнаружил Казанскую икону Божией Матери

Это произошло, когда глава РПЦ выбирал подарок для одного из храмов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обнаружил список Казанской иконы Божией Матери, датируемый 1580 годом, случайно, когда пытался в своей резиденции, среди хранящихся там икон, выбрать образ в качестве подарка одному из приходов. Детали "обретения" святыни, считавшейся утраченной, он рассказал во время праздничного богослужения в Успенском соборе Кремля в День народного единства и празднования Казанской иконы.

"Конечно, никто не связывал именно эту икону с первоначальным образом. Находилась она в патриаршей резиденции в Переделкине и была обретена среди других икон, предназначавшихся к тому, чтобы передавать их в храмы, монастыри, куда приезжает патриарх. <…> И вот в этой комнате мне надо было выбрать какой-то образ для очередного подарка. Я внимательно просматривал иконы и обрел этот образ", - сказал патриарх.

По его словам, вначале он подумал, что это очень искусно сделанная подделка, поскольку сейчас так делают иконы "под старину", для чего художники повторяют все изъяны старинных икон.

"У меня была полная уверенность, что это одна из таких копий; я не мог себе представить, что могло быть нечто иное. Но все-таки я очень заинтересовался этим образом и попросил, чтобы была проведена экспертиза. И экспертиза вынесла заключение, что икона принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ", - добавил предстоятель РПЦ.

Казанская икона Богородицы - одна из главных святынь Русской православной церкви, связанная с важнейшими событиями отечественной истории. Явилась в Казани в 1579 году, в царствование Ивана Грозного. В 1611 году под Москву, занятую поляками, ополчением из Казани был принесен список Казанской иконы, который, по словам патриарха, датирован 1580 годом. Этот образ получил название "Московская Казанская икона Божией Матери", специально для нее был построен одноименный храм на Красной площади.

Списки иконы получили большое распространение, многие известны как чудотворные. Икона, явленная в Казани, была похищена в 1904 году. Образ, находившийся в Казанском соборе в Москве, исчез в 1918 году, но еще до революции он был описан и сфотографирован. Как сообщил патриарх, подлинность древней иконы, обнаруженной в складском помещении его резиденции, была установлена экспертизой.