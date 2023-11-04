Портреты участников СВО представили в московской галерее Шилова

В рамках акции "Ночь искусств" вход в галерею с 18:00 мск будет свободный

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Портреты трех участников специальной военной операции представили в День народного единства в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова. Как сообщил на мероприятии представитель аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми регионами Александр Кибовский, коллекция портретов бойцов СВО будет пополняться.

"Очень важно, что именно в этот день мы презентуем эту выставку. Прошло уже 1,5 года, как идет СВО, у нее появились свои герои, свои легендарные личности. То, что сделал Александр Максович [Шилов], очень важно. Если вы пройдете по этой галерее, увидите портреты тех, кто участвовал еще в Первой Мировой войне, Великой Отечественной войне, военных действиях в Афганистане, на Северном Кавказе - это бессмертный строй героев, который связывает поколения защитников Отечества. И вот первые три портрета перед вами, конечно, есть задумка пополять этот строй", - сказал Кибовский.

В анонсе выставки сообщалось, что на ней представят портреты трех героев СВО: Героя России, кавалера ордена Мужества Юрия Жуланова, кавалера ордена Мужества, обладателя Георгиевского креста и медали Жукова Дмитрия Торопова и кавалера двух орденов Мужества Андрея Кузовлева. В рамках акции "Ночь искусств" вход в галерею с 18:00 мск будет свободный.