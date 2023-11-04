В пятом регионе Украины зафиксировали вспышку гепатит А

В Днепропетровской области зафиксированы 32 случая заболевания

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вспышка гепатита А зафиксирована в Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщает портал "Павлоград.dp.ua" со ссылкой на пресс-конференцию специалистов отдела надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра.

По данным портала, в Днепропетровской области зафиксированы 32 случая заражения гепатитом А. По словам сотрудников отдела надзора и профилактики инфекционных заболеваний, в области проводится мониторинг питьевой воды, в изученных образцах вирус не обнаружен.

Гепатит выявлен уже в пяти областях Украины.

В Винницкой области, где первые случаи инфицирования вирусом были зафиксированы 16 октября, в настоящее время число заболевших достигло 219. 30 октября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин охарактеризовал вспышку гепатита А как чрезвычайную ситуацию областного масштаба. 1 ноября первые случаи госпитализации с гепатитом А были зафиксированы в соседней Ивано-Франковской области. На следующий день с подозрением на заболевание гепатитом А госпитализировали 11 человек в Закарпатской области. 3 ноября единичный случай заболевания гепатитом А зафиксировали в Тернопольской области.

Как сообщил 3 ноября руководитель отдела иммунизации центра общественного здоровья Минздрава Андрей Пашинный, источник заражения пока неизвестен, случаи заражения вирусом в Закарпатской и Ивано-Франковской областях не связаны со вспышкой в Винницкой области.