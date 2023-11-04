Кадыров наградил мать бойца UFC Чимаева медалью "Материнская Слава"

Медали также получили 18 матерей погибших сотрудников правоохранительных органов республики

ГРОЗНЫЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил медалью "Ненан Сий" (Материнская Слава) мать бойца UFC Хамзата Чимаева, на счету которого 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

"Медали "Ненан Сий" получили 18 матерей погибших сотрудников правоохранительных органов Чеченской Республики, а также мама Хамзата Чимаева - Аминат Геерханова. Наградил и представителей национальных культурных центров региона", - написал в Telegram-канале глава Чечни.

По его словам, также в ходе мероприятия в честь Дня народного единства он вручил своим соратникам государственные и республиканские награды.

"Звания "Герой Чеченской Республики" присвоены дорогим братьям - Апты Алаудинову, Ибрагиму Закриеву, Денилбеку Айдамирову, Рамзану Альдебирову, Роману Сулейманову, Али Тагирову, Исмаилу Агуеву. Звания "Почетный гражданин города Грозного" удостоен Хамзат Чимаев", - рассказал глава Чечни.

Медаль "Ненан Сий" была учреждена в регионе в 2007 году для поддержки семьи и материнства, а также обеспечения общественного признания и высокого уважения к женщине. При награждении медалью в том числе учитывают детей, чья деятельность снискала уважение и авторитет среди населения Чеченской Республики и за ее пределами.