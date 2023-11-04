В Сумской области планируют вывезти детей из приграничных с РФ районов

Украинские власти проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях, мотивируя это "вопросами безопасности"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Военные власти Сумской области Украины планируют вывезти детей из 30-километровой зоны вдоль границы с Россией. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх.

"Я так думаю, что <…> максимально практически всех детей из 30-километровой зоны [вдоль границы с РФ] мы должны эвакуировать в более безопасные места", - приводит его слова украинское издание "Общественное".

В июле руководство Сумской ОВА сообщало о решение начать подготовку эвакуации населения из пятикилометровой зоны вдоль границы с Россией.

Украинские власти проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях, мотивируя это "вопросами безопасности". В начале октября Минреинтеграции Украины сообщало, что с апреля власти принудительно эвакуировали из Харьковской области, а также с подконтрольных Киеву территорий ДНР и Запорожской области 856 детей, из них 79 эвакуированы из 17 населенных пунктов Купянского района Харьковской области.

23 октября украинские власти объявили о принудительной эвакуации детей из контролируемых Киевом районов ДНР и Херсонской области. Изначально сообщалось, что эвакуация будет проводиться из 21 населенного пункта, теперь же украинская администрация заявляет об эвакуации из 23 населенных пунктов. 29 октября назначенный властями Украины глава военной администрации Херсона Александр Прокудин сообщил об эвакуации сотни детей с родителями из подконтрольных Киеву районов Херсонской области.