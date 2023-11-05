Соцфонд создал рабочую группу по помощи пострадавшим от удара ВСУ по Херсонской области

В результате атаки по Чаплинке погибли три сотрудника фонда, один специалист был ранен

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Социальный фонд РФ (СФР) создал рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим в результате удара ВСУ по селу Чаплинка в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте СФР.

"В фонде создана специальная рабочая группа по оказанию помощи семьям и нормализации работы клиентской службы в поселке Чаплинка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СФР продолжит предоставлять гражданам, проживающим в новых субъектах РФ, все меры социальной поддержки в рамках законодательства.

В СФР также сообщили, что в результате удара по Чаплинке погибли три сотрудника фонда, один специалист был ранен. "Погибшие сотрудники фонда в момент обстрела работали с мирным населением - мамами и пенсионерами - помогали с назначением мер социальной поддержки", - отмечается в публикации.

"Наши коллеги стали жертвами чудовищного террористического акта со стороны украинских боевиков. Они - настоящие герои. Погибли при исполнении служебного и человеческого долга. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, а семьям будет оказана всесторонняя поддержка и помощь", - отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков, чьи слова приводятся в публикации.

Обстрел произошел 3 ноября в 14:33 мск. ВСУ выпустили шесть ракет американского производства по зданию социального фонда и службы занятости в Чаплинке. В результате было частично разрушено двухэтажное кирпичное здание Соцфонда площадью 80 кв. м. Как сообщало МЧС, семь человек погибли, девять ранены.