5 ноября, 13:57

В Москве температура почти установила рекорд по теплу

Воздух прогрелся до 12,8 градуса

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Температуре в Москве не хватило всего 0,2 градуса до нового рекорда тепла в воскресенье. Этот день стал вторым в ранге самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Столбик термометра тянулся стремился к рекордному значению, но не хватило 0,1 градуса, чтобы повторить его. Рекорд составляет 12,9 градуса, а сегодня было 12,8 градуса. Сейчас температура начала понижаться", - сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, этот день в Москве все равно стал экстремально теплым, вторым по теплу за все 145 лет метеорологических наблюдений. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация