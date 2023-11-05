В Москве температура почти установила рекорд по теплу

Воздух прогрелся до 12,8 градуса

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Температуре в Москве не хватило всего 0,2 градуса до нового рекорда тепла в воскресенье. Этот день стал вторым в ранге самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Столбик термометра тянулся стремился к рекордному значению, но не хватило 0,1 градуса, чтобы повторить его. Рекорд составляет 12,9 градуса, а сегодня было 12,8 градуса. Сейчас температура начала понижаться", - сказал он.

Однако, по словам Вильфанда, этот день в Москве все равно стал экстремально теплым, вторым по теплу за все 145 лет метеорологических наблюдений.