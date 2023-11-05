Под Псковом очередь на въезд в РФ из Латвии сократилась до 420 фур

Также зафиксировали очередь из фур на въезд из Эстонии в Россию

ПСКОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Очередь из грузовых автомобилей на въезд в Россию из Латвии через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки" и "Убылинка", за последние две недели сократилась в 1,2 раза. В общей сложности в очереди находятся 420 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств - прим. ТАСС) перед пунктом пропуска - 240", - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска "Убылинка" в очереди на въезд находятся 180 фур. Две недели назад на границе в общей сложности в очереди было 490 большегрузов.

При этом впервые за последние несколько месяцев очередь из фур зафиксирована на въезд из Эстонии в Россию. В частности, на пункте пропуска "Куничина гора" въезда в РФ ожидают 19 большегрузов.

В середине апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок. В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах.