Кадыров предложил назвать новый исламский центр в Чечне в честь пророка Мусы

Глава региона также осмотрел ход строительства новой мечети на площади Минутка

ГРОЗНЫЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Строящийся исламский центр в Грозном планируют назвать в честь пророка Мусы. На его территории будет возведен крупнейший в России научно-просветительский комплекс и мечеть, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Работы по возведению исламского центра идут активными темпами. Строители уже завершают возведение основного каркаса сооружения, масштабы которого действительно впечатляют. По итогам проекта это будет крупнейший в России научно-просветительский комплекс, который также включает в себя достаточно большую мечеть. Здесь же я с большим удовольствием поддержал предложение уважаемого [муфтия Чеченской Республики] Салаха-Хаджи Межиева назвать комплекс в честь пророка Мусы (мир ему)", - написал Кадыров.

Глава региона также осмотрел ход строительства новой мечети на площади Минутка. Ее фасад будет украшен гранитом, а внешний облик - напоминать мечеть "Гордость мусульман" имени пророка Мухаммеда в городе Шали. "Мы решили, что мечеть назовем именем выдающегося религиозного деятеля республики Дауда-Хаджи Хаджимусаева",- написал Кадыров.

Руководитель субъекта поручил нарастить темпы строительных работ на объектах, пообещав лично следить за их ходом .

Пророк Муса в исламе отождествляется с библейским Моисеем и считается одним из величайших посланников Аллаха. В исламской традиции он также упоминается среди пророков, которых Мухаммед встречает во время своего вознесения на небеса.