Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО провели телемост с родственниками из Удмуртии

Как отметили в Минобороны, встреча в онлайн-формате прошла в виде домашней беседы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие - участники специальной военной операции (СВО) провели телемост со своими родственниками из Удмуртии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся телемост между военнослужащими зенитно-ракетного дивизиона Центрального военного округа (ЦВО) и их родными и близкими, проживающими в Республике Удмуртия", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что встреча в онлайн-формате прошла в виде домашней беседы. Военнослужащие рассказали про окружающий их быт, рассказали про нынешние погодные условия, наглядно показали результат своей недавней работы в виде сбитых украинских беспилотников. По окончании беседы, получив от старшего по званию команду: "Всем вернуться домой", военнослужащие вернулись к выполнению своих должностных обязанностей.

В условиях СВО телемосты, организованные связистами и командным составом ЦВО, позволяют бойцам чувствовать поддержку своих родных и близких и поднять свой боевой дух, а родственникам быть уверенными в скорейшем возвращении своих защитников домой, отметили в Минобороны. "Переполняют эмоции, не могу выразить словами, что сейчас чувствую. <...> Это очень здорово, что Минобороны проводит такие телемосты, где мы можем увидеть своих родных," - приводятся в сообщении ведомства слова супруги одного из военнослужащих Лилии Хайбуллиной.