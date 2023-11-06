Школы двух округов Приморья перевели на дистант из-за непогоды

В образовательных учреждениях еще одного муниципалитета ввели свободное посещение

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Школы двух городских округов в Приморье перевели на дистанционный формат обучения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Школы Лесозаводского и Дальнереченского городских округов переведены на дистанционный формат обучения с 7 ноября. В школах Ханкайского муниципального округа введено свободное посещение. Выполнение учебного плана находится на особом контроле Министерства образования Приморья", - говорится в сообщении.

В Приморском крае действует штормовое предупреждение, ожидаются сильные осадки - дождь и снег. Утром и днем 6 ноября, а также ночью 7 ноября в отдельных районах прогнозируют сильные осадки - 50 мм и более за 12 часов и менее при дожде со снегом, 20 мм и более при снеге. Ожидается гололед, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

В континентальной части края усилится ветер до 15-22 м/с, во Владивостоке и на отдельных участках побережья - до 27-32 м/с. По данным на 13:00 (06:00 мск), больше всего осадков выпало в Партизанске (93,4 мм) и Владивостоке (83,5 мм). В Лесозаводске выпал ледяной дождь.