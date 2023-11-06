В РФ заявили, что гитлеровцы убили или угнали в рабство на Украине более 6,5 млн человек

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева сообщила, что число убитых и замученных мирных граждан на территории Украинской ССР составило 3 178 084 млн человека

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева представила рассекреченные архивные документы ФСБ России о зверствах нацистов и их пособников в Киеве и Киевской области в 1941-1943 годах, передает корреспондент ТАСС. В числе материалов - справка о том, что более 6,5 млн мирных граждан и военнопленных были убиты или угнаны в немецкие лагеря с украинской территории.

"Уникальный документ, который мы тоже имеем сегодня в нашем распоряжении. Это сводная справка о количестве уничтоженных и угнанных в рабство жителей с территории Украинской ССР, причем с подробной росписью по районам. <…> И ужасающие цифры: убито и замучено мирных граждан на территории Украинской ССР - 3 178 084 млн человека, убито и замучено военнопленных - 1 318 463 млн человека, угнано в немецкое рабство - 2 230 112 млн человек", - сказала Малышева на пресс-брифинге в Музее Победы в день 80-летия освобождения Киева во время Великой Отечественной войны.

По ее словам, представленная справка датируется 7 января 1946 года. В ее основу положены многочисленные местные акты. Как отметила Малышева, этот документ составлен "по горячим, видимым следам" и не охватывает всего объема преступлений, однако на его основании можно говорить о масштабах преступлений и той кропотливой работе советских органов по их выявлению, которая была проделана.

"Это документ - признание, доказательство действий и масштабов преступлений нацистской Германии", - добавила она.

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ был создан указом главы государства от 2 ноября 2023 года № 817 с целью сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.