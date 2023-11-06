В Госдуме указали на нежелание иностранных платформ распространять российскую игру "Смута"

Зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что для владельцев игровых приставок PlayStation и Xbox релиз не анонсируется

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Иностранные платформы делают все, чтобы не допустить распространение через них российской экшн-игры "Смута". Об этом в Telegram-канале заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Похоже, что российский исторический экшен "Смута" выйдет только на VK Play", - написал депутат, заметив, что для владельцев игровых приставок PlayStation и Xbox релиз не анонсируется, хотя владельцы этих консолей составляют значительный процент геймеров. "Плюс к этому отсутствие "Смуты" на Steam значительно сокращает потенциальную аудиторию за рубежом", - добавил он.

По словам Горелкина, владельцы иностранных платформ "сейчас сделают все, чтобы не пустить к себе российскую игру, да еще и с таким сюжетом - про силу и единство русского народа". "Но я не оставляю надежды, что получится договориться с каким-нибудь издателем, который поможет "Смуте" выйти на зарубежный рынок", - резюмировал парламентарий.

Ранее российская компания Cyberia limited (ООО "Сайбериа лимитед") получила поддержку Института развития интернета (АНО "ИРИ") на создание компьютерной игры "Смута" о периоде Смутного времени в России. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Главным героем игры стал герой-одиночка - князь Милославский, - который пытается вернуть свою возлюбленную, ставшую жертвой политических потрясений последних лет Смутного времени.