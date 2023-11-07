Военнослужащий ВСУ рассказал о плохом отношении со стороны властей и командиров

В частности, он сообщил о случаях, когда командиры отправляли военных на передовую без боекомплекта, воды, еды и возможности связаться

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Украинские власти любыми способами пытаются сэкономить на выплатах военнослужащим, а командиры не поддерживают связь со своими подразделениями. Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины, видео с которым распространилось в СМИ.

"Власть сейчас делает все, чтобы закрутить гайки, я молчу о том, что все заправляются за свои деньги, ремонтируют машины за свои деньги", - сказал он на видео, которое разместило в своем Telegram-канале издание Klymenko Time.

По его словам, у погибших военных берут кровь на анализ, чтобы выявить содержание алкоголя и отказать семье в выплате 15 млн гривен (около $416 тыс). Кроме того, боевые выплаты в размере 100 тыс. гривен (около $2,7 тыс.) получают лишь те, кто находятся в пределах 3 км от линии боевого соприкосновения. "Хотя артиллерия стреляет до 20 км", - возмущается военный.

По его мнению, в армии "целая масса проблем". Многие военные не могут даже связаться со своими командирами. Он рассказал о случаях, когда командиры отправляли военных на передовую без боекомплекта, воды, еды и возможности связаться. "Это большая проблема, нет даже кому достучаться", - отмечает он. Военный выразил недовольство тем, что многие командиры не интересуются, что нужно солдатам, зато устраивают своих любовниц на высокооплачиваемые должности в тылу.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия. При этом в стране вскрываются случаи отправки солдат на передовую без должной подготовки и вооружения.