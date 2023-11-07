Российская кругосветка Russian Ocean Way взяла курс на Кейп-Йорк

Руководитель экспедиции Евгений Ковалевский отметил, что мореплаватели впервые выходят в открытый океан на твердокорпусной парусной яхте

СИДНЕЙ, 7 ноября. /ТАСС/. Российская кругосветная экспедиция Russian Ocean Way продолжила свой путь, отчалив из города Таунсвилл, расположенного на северо-востоке Австралии. Как сообщил ТАСС руководитель экспедиции Евгений Ковалевский, в ближайшие недели яхта российских путешественников обогнет австралийский континент и двинется к Индонезии.

"В 10:30 по местному времени [03:30 мск] мы отошли от берега и двинулись в сторону Кэрнса. Планируем пройти через Большой Барьерный риф и дойти до Кейп-Йорка (самая северная точка Австралии - прим. ТАСС), а затем обогнуть австралийский континент с севера. Если время будет позволять, зайдем в Дарвин, а если нет - возьмем курс сразу на индонезийский остров Ломбок", - сказал Ковалевский.

Мореплаватели, по его словам, впервые выходят в открытый океан на твердокорпусной парусной яхте и полагают, что "поднимать паруса в океане первые несколько раз будет непросто". "Но все когда-то бывает в первый раз. Мы впервые входили в кругосветное плавание на тримаране, а после крушения и на катамаране, так что уверены - справимся", - отметил он.

После того как яхта путешественников покинет акваторию Австралии и выйдет в открытый океан, единственным средством связи для российских мореплавателей останется спутниковый телефон, при помощи которого они один раз в сутки будут передавать свои координаты в береговой штаб. Экипаж рассчитывает уже к лету 2024 года завершить путешествие, прибыв, как и планировалось, в Кронштадт.

Об экспедиции

Капитан Станислав Березкин (Новосибирск) и руководитель Евгений Ковалевский (Томск) начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой Томского отделения Русского географического общества, 1 июля 2021 года из Кронштадта. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн (1770-1846), Федор Литке (1797-1882) и Фаддей Беллинсгаузен (1778-1852). Общая протяженность маршрута - около 35 тыс. морских миль. Проект поддержан Фондом президентских грантов.

В феврале 2023 года путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали похожее судно - парусный надувной катамаран. Однако уже в начале сентября недалеко от Австралии на катамаран путешественников напали акулы. Экипаж спасли, но участники кругосветки остались без судна и оборудования. В Австралии один из меценатов предоставил мореплавателям твердокорпусный парусник, на котором они и продолжают путешествие.