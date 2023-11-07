Лукашенко считает, что идеалы Великого Октября по-прежнему актуальны

Президент Белоруссии отметил, что большая часть населения Земли стремится к социальной справедливости

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Октябрьской революции, отметив, что идеалы Великого Октября по-прежнему актуальны и значимы. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Минуло более ста лет с момента событий Великого Октября, а его идеалы по-прежнему актуальны и значимы. И сегодня подавляющее большинство населения Земли стремится к социальной справедливости, но многие страны до сих пор сталкиваются с современными формами эксплуатации и угнетения, культурной экспансией, экономическими санкциями и политическим шантажом", - говорится в поздравлении.

По его словам, нельзя забыть, что Октябрьская революция открыла новую страницу в отечественной истории, послужив импульсом для развития национальной белорусской государственности. "Преодолев в нелегком двадцатом столетии многочисленные испытания, раскрыв потенциал творчества и созидания, белорусы заняли достойное место в большой семье народов мира", - отметил президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что, зная свое прошлое, защищая историческую правду, уважая и приумножая достижения прежних поколений, белорусы создают мирное будущее для детей и внуков. "Пусть искренняя любовь к Родине дает вам силы и энергию, вдохновляет на новые свершения во имя любимой Беларуси", - добавил Лукашенко.

Белоруссия осталась единственной страной на постсоветском пространстве, где День Октябрьской революции 7 ноября сохранил статус государственного праздника и является выходным днем.