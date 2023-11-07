На участке трассы "Байкал" в Забайкалье ограничили движение большегрузов и автобусов

По данным краевой Госавтоинспекции, работает техника по очистке дорожного покрытия

ЧИТА, 7 ноября. /ТАСС/. Движение для большегрузного и пассажирского транспорта временно ограничили на участке федеральной трассы "Байкал" в Забайкальском крае. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Забайкалье".

"7 ноября на участке с 719-го км по 867-й км федеральной автодороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита в Хилокском и Улетовском районах на время работ по ликвидации зимней скользкости ограничено движение пассажирского и большегрузного транспорта", - говорится в сообщении.

По данным краевой Госавтоинспекции, на участке трассы работает техника по очистке дорожного покрытия. Водителям рекомендовали быть внимательными во время движения.