В Москве запустят конкурс для студентов Московского строительного университета

Прием заявок на участие продлится до 31 января 2024 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти столицы проведут "Конкурс инженерных идей" для студентов Московского государственного строительного университета, планируется несколько этапов проекта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Стройкомплекс постоянно ищет новые форматы взаимодействия, в том числе выступая организатором различного рода конкурсов, одним из которых станет новый проект - "Конкурс инженерных идей" для студентов Московского государственного строительного университета", - приводятся в тексте слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Отмечается, что подготовка к проведению события ведется с сентября 2023 года совместно с университетом и крупными компаниями отрасли "Прайдекс Констракшн" и "Комбинат Инновационных Технологий - МонАрх".

По словам главы департамента, уже определены темы для работ студентов, в проработке - проведение welcome-встреч и экскурсий в компании. Также ведется доработка технических заданий и необходимой документации. Предусмотрены несколько этапов проведения мероприятия. Прием заявок на участие стартует в декабре и продлится до 31 января 2024 года. После чего в феврале-марте начнется активная фаза соревнования, в ходе которого пройдут защиты проектов-участников, их оценка согласно утвержденным критериям и определение финалистов.

"Итоги конкурса оглашаются на церемонии награждения победителей, которая пройдет в апреле 2024 года. <...> В процессе проведения конкурса будут отобраны лучшие работы, выполненные студентами по реальным темам, которые актуальны для конкретной строительной организации. Участники получат хороший практический опыт и лучше узнают специфику работы компаний", - заключил Левкин.