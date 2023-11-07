Краснов предложил проводить совместные тренинги для прокуроров стран ШОС

По словам генпрокурора, авторитет ШОС в мире с каждым годом растет

СИАНЬ /КНР/, 7 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил генсекретарю ШОС Чжан Мину проводить тренинги и экспертные встречи прокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества.

"Полагаю, что деятельность в рамках прокурорских встреч государств - членов ШОС может совершенствоваться. Стоит подумать о проведении в межсессионные периоды экспертных встреч, консультаций, тренингов для прокуроров. Итоги таких мероприятий можно было бы подводить на ежегодных встречах глав прокурорских служб", - сказал Краснов на встрече с Чжан Мином в Сиане.

Генпрокурор отметил, что авторитет ШОС в мире с каждым годом растет, а принимаемые в его рамках решения носят многоплановый характер, охватывают практически все сферы жизни общества, определяют векторы сбалансированной международной политики.

По его словам, прокуроры из стран ШОС сейчас формируют приоритеты долгосрочного сотрудничества по таким направлениям, как противодействие терроризму, экстремизму, торговле людьми, коррупции, незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции. "Кроме того, отрадно отметить, что шанхайская семья растет, принимая в свои ряды новых членов. Завтра впервые в качестве полноправного участника к нашей работе присоединится генеральный прокурор Ирана, и я уверен, что прокурорский корпус региона от этого станет только крепче и сплоченнее", - отметил Краснов.