В Москве утвердили проект планировки метро до Троицка

Открытие Троицкой линии снизит нагрузку в часы пик на южных участках соседних линий метрополитена

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Проект планировки территории для строительства финального участка Троицкой линии столичного метрополитена утвержден. Он предусматривает строительство двух станций "Ватутинки" и "Троицк", сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Протяженность последнего отрезка составит около 5,9 км. В перспективе на территории, прилегающей к станциям, будет проживать около 300 тыс. человек.

"Открытие Троицкой линии значительно снизит нагрузку в часы пик на южных участках соседних линий метрополитена, которыми сейчас вынуждено пользоваться население ТиНАО. Так, проект принесет пользу жителям других районов Москвы, например, Северному Бутову, Ясеневу и Теплому Стану", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Троицкая линия будет начинаться от станции "ЗИЛ". Всего на линии протяженность 42 км спроектировано 17 станций, пять из них пересадочные.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что с вводом этого участка пассажиры смогут экономить в пути около полутора часов. В июне была утверждена планировка отрезка "Коммунарка" - "Кедровая" длиной 9,3 км. Участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" планируется ввести в 2024 году.