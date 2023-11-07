В средних школах Байконура начнут преподавать казахский язык и историю Казахстана

Спецпредставитель президента заявил, что это даст хорошую возможность для детей обучаться в вузах страны

АСТАНА, 7 ноября. /ТАСС/. Историю Казахстана, казахский язык и литературу начнут преподавать во всех средних школах города Байконура, согласно договоренности межправительственной казахстанско-российской комиссии. Об этом сообщили в отделе образования города.

"В настоящее время эти предметы уже внедрены в школе №7 имени Янгеля. Обучение ведется среди учеников 5-х, 6-х, 8-х и 9-х классов. В дальнейшем эти учебные дисциплины [появятся] и в остальных российских школах Байконура", - цитирует заведующую сектором районного отдела образования Байконура Жадыру Алданову телеканал "Хабар-24".

Спецпредставитель президента Казахстана на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай подчеркнул, что "это [введение новых предметов] даст хорошую возможность для наших детей, городских детей, дальше обучаться в наших казахстанских вузах".

По данным телеканала, также в Байконуре теперь будут праздновать национальные и государственные праздники Казахстана, а изменения в двухстороннем соглашении позволят школьникам Кызылординской области, где располагается комплекс, посещать с экскурсией космодром.

В 2021 году российско-казахстанская межправительственная комиссия по комплексу "Байконур" поручила Министерству просвещения РФ совместно с министерством образования Казахстана рассмотреть вопрос включения казахского языка, истории и литературы Казахстана в программу российских средних школ Байконура. По казахстанским стандартам образования работают пять школ Байконура, по российским - семь.

Комплекс Байконур, который включает космодром и одноименный город, был передан России в аренду на 20 лет по соглашению, подписанному 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет $115 млн.