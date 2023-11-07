7 ноября, 09:23
Пандемия COVID-19

Хирургическое отделение больницы в Абакане закрыли на карантин из-за COVID-19

По данным регионального минздрава, это единственное медицинское учреждение на территории республики, где ввели карантин

ТАСС, 7 ноября. Отделение хирургии Абаканской межрайонной клинической больницы закрыли в Хакасии на карантин из-за COVID-19, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

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"Это связано с карантином по заносу COVID-19, наложенным Роспотребнадзором на хирургическое отделение Абаканской межрайонной клинической больницы. Предварительно ограничения будут действовать до четверга [9 ноября]", - сообщили в ведомстве, не уточнив, точное количество случаев коронавируса в отделении хирургии, но добавив, что только за минувшие сутки в республике зафиксировали 10 новых случаев заражения коронавирусом.

"Информации о закрытии каких-либо других отделений медицинских организаций, подведомственных минздраву Хакасии, пока нет", - подчеркнули в минздраве республики. По информации ведомства, всего в 2023 году в регионе зафиксировали более 4,4 тыс. случаев коронавируса. 27 пациентов находится в ковидных отделениях медучреждений, из них 4 - на искусственной вентиляции легких. 

Теги:
РоссияХакасияПандемия COVID-19
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