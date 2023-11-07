Представленные на выставке "Россия" достижения отразят в новом учебнике обществознания

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, о выставке будут рассказывать на уроках географии и истории, а также в рамках внеурочных занятий "Разговоры о важном"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Достижения России в разных областях в последние годы, представленные в рамках Международной выставки-форума "Россия", будут отражены в новом учебнике обществознания, сообщил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.

"Мы приняли решение, сегодня готовится обновленный учебник обществознания и в целом те достижения, которые сегодня представлены на международной выставке "Россия", лягут в том числе в обновленный учебник обществознания, потому что нам есть чем гордиться", - сказал он в кулуарах выставки.

По его словам, о выставке будут рассказывать на уроках географии и истории, а также в рамках внеурочных занятий "Разговоры о важном".

Ранее Кравцов сообщал, что в фокусе внимания обновленного курса по обществознанию будет в том числе определение роли и значимости России в формировании справедливого миропорядка, основанного на равенстве стран и народов, отказе от претензий на мировую гегемонию и укреплении многополярной основы мира.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.