Комитет СФ поддержал законопроект о сопровождении ТВ-рекламы обратным отсчетом времени

В пояснительной записке к документу говорится, что это должно дисциплинировать телеканалы и успокаивать особо раздражительных телезрителей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал на заседании концепцию законопроекта, уточняющего требования к рекламе на российских телеканалах. В частности, согласно инициативе, реклама должна сопровождаться таймером, демонстрирующим обратный отсчет времени до возобновления трансляции программы.

"В пояснительной записке автора сказано, что это должно дисциплинировать телеканалы, с одной стороны, и особо раздражительных телезрителей успокаивать. Давайте попробуем поддержать", - сказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашник при представлении проекта. Члены комитета проголосовали за документ.

В законопроекте, внесенном в Госдуму 14 августа вице-спикером палаты Борисом Чернышовым, указывается, что просмотр навязчивой и агрессивной рекламы вызывает раздражение и негативное отношение у зрителей, "которые к тому же лишены возможности оценить длительность такой рекламы".

Как подчеркивается в пояснительной записке, в настоящее время не соблюдается принцип равенства сторон, поскольку рекламораспространителю известны время и дата демонстрации рекламы, а для потребителя "время демонстрации рекламы остается неизвестным". Для решения данной проблемы законопроектом предлагается при прерывании телепрограммы или телепередачи рекламой сопровождать это демонстрацией обратного отсчета времени до конца показа рекламы.