7 ноября, 12:01

МЧС создало шесть опергрупп для помощи автомобилистам в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники МЧС России продолжают оказывать помощь населению
© МЧС России

Спасатели осуществляют дежурство на полноприводном транспорте

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. МЧС России создало шесть оперативных групп для помощи автомобилистам, оказавшимся в снежных заносах на территории Хабаровского края, сообщает пресс-служба министерства.

"Для патрулирования дорог и проведения аварийно-спасательных работ, эвакуации транспортных средств из снежных заносов создано шесть мобильных групп. Они дежурят на полноприводном транспорте. Они оснащены аварийно-спасательным инструментом, шанцевым инструментом и иным оборудованием", - сказали в МЧС.

За время работы на дорогах региона спасатели помогли водителям и пассажирам 40 автомобилей, включая фуры, автобусы и кареты скорой помощи.

Циклон обрушился на Хабаровский край 3 ноября. В регионе идет сильный снег, гололед на дорогах, отмечается усиление ветра до 18-23 м/с. Были введены ограничения на движение автобусов на федеральных трассах, в школах и детских садах введено свободное посещение. По прогнозу синоптиков, непогода задержится в регионе до конца недели. 

Теги:
РоссияХабаровский край
© Информационное агентство ТАСС
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