Музей артиллерии Петербурга принял на хранение трофейную технику из зоны СВО

В их числе американская бронемашина International MaxxPro

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга принял на хранение три образца трофейной техники из зоны СВО, в том числе и американская бронемашина International MaxxPro. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС директор музея Валерий Крылов отметив, что экспонаты дополнят открывшуюся в этом году экспозицию об истории СВО.

"К нам поступило три образца трофейной техники, которая была захвачена нашими войсками на Харьковском направлении - это БТР-3 и БТР-4 МВ, изготовленные Харьковскими предприятиями и перед началом СВО переделанные украинцами, а также одна машина БМП International MaxxPro американского производства. Экспонаты займут достойное место в нашем музее - они дополнят посвященную истории СВО экспозицию открытого хранения вооружения военной техники, которую мы открыли в начале 2023 года", - рассказал Крылов.

Он также отметил, что трофейная техника прошла долгий путь к месту своей последней стоянки. Украинский бронетранспортер БТР-4 МВ был захвачен в июне 2023 года, а боевая бронированная машина International MaxxPro стала трофеем в конце мая, когда российскими подразделениями была пресечена попытка проникновения диверсионно-террористической группы с территории Харьковской области в Грайворонский городской округ Белгородской области. Уже в августе трофеи были представлены на передвижной выставке в Петербурге, которая расположилась на борту большого десантного корабля "Иван Грен". На его борту в рамках акции "Сила в правде" с 12 августа по 21 сентября 2023 года выставка посетила города Калининградской, Мурманской и Архангельской области.

О музее

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории крепости был создан специальный цейхгауз (склад) для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.