Населенные пункты РФ, Белоруссии и Монголии войдут в проект "Побратимы-победители"

Дорожная карта проекта предполагает взаимодействие музеев и мемориальных комплексов трех стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Населенные пункты России, Белоруссии и Монголии - знаковые места мужества и героизма борцов с фашизмом в годы Второй мировой войны - установят побратимские связи в рамках международного проекта "Побратимы-победители". Об этом было объявлено на состоявшейся в Санкт-Петербурге презентации проекта, инициированного представительством Международного союза неправительственных организаций (МСНО) "Ассамблея народов Евразии" в Ленинградской области.

"Данный проект позволяет нам объединить населенные пункты как места мужества и героизма защитников, сражавшихся в Белоруссии, России и Монголии. Речь идет о населенных пунктах, которые будут подписывать межмуниципальные побратимские соглашения - это Каменский сельсовет, где находится мемориальный комплекс "Хатынь" (Белоруссия); это Щегловское сельское поселение в Ленинградской области, где было место дислокации 136-й гвардейской дивизии, которая защищала блокадный Ленинград и Дорогу жизни; а также населенный пункт Халхин-Гол, который находится в Монголии", - рассказал на презентации инициатор проекта, заместитель генерального секретаря МСНО "Ассамблея народов Евразии" Юрий Паламарчук.

В первой декаде декабря делегация Ленинградской области планирует подписать побратимское соглашение с белорусской стороной, в 2024 году, когда будет отмечаться 85-летие победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, - с монгольской.

Дорожная карта проекта предполагает взаимодействие музеев и мемориальных комплексов трех стран. "Это мемориальный комплекс "Хатынь" в Белоруссии, ведем переговоры с Музеем обороны и блокады Ленинграда и музеем Г. К. Жукова в Улан-Баторе, Монголия", - добавил Паламарчук. В Санкт-Петербурге ключевой площадкой проекта является фонд "Императорское общество поощрения художеств", который в следующем году планирует организовать выставку современных художников, посвященную Великой Отечественной войне.

"Сохранение исторической памяти и исторической справедливости, конечно, является сейчас одной из основных задач нашего общества. Сегодняшнее мероприятие нацелено именно на это", - сказал на презентации представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. Он отметил готовность со стороны министерства помочь с реализацией инициатив в рамках этого проекта.