7 ноября, 13:19

На Украине сообщили о госпитализации детей погибшего помощника Залужного

По данным УНН, сын Геннадия Частякова находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сын и дочь погибшего от взрыва гранаты помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Частякова, которые были поблизости от него в момент детонации боеприпаса, находятся в больнице. Об этом сообщило украинское агентство УНН.

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По его данным, состояние сына Частякова оценивается как тяжелое, дочери - средней степени тяжести, ее жизни ничего не угрожает.

О гибели Частякова стало известно накануне вечером. По версии следствия, 6 ноября он отпраздновал день рождения и вернулся домой с подарками от коллег. Среди подарков был ящик, в котором находились шесть гранат западного образца. Одну из них взял в руки сын Частякова. Забирая у ребенка боеприпас, он выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Частяков погиб на месте, 13-летнего сына госпитализировали с тяжелыми ранениями, также пострадала 11-летняя дочь Частякова. Коллегу, преподнесшего подарок, установили и допросили.

Между тем сам Залужный изначально придерживался версии о взрывном устройстве, которое спрятали в одном из подарков. А вдова Частякова рассказала украинским СМИ, что он принес домой подарочный пакет, при открытии которого произошел взрыв. После обнародования информации МВД Залужный не давал никаких комментариев, однако версию о неосторожном обращении с боеприпасом некоторые украинские публичные деятели встретили с недоверием. 

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