В Липецке около 100 учителей приняли участие в открытии педагогического "Кванториума"

В рамках мероприятия провели мастер-классы по физике, информатике, химии и технологии

ТАСС, 7 ноября. Первый педагогический "Кванториум" начал работу в Липецке на базе Липецкого государственного педагогического университета, в его первых мастер-классах приняли участие около 100 учителей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Кванториум" открылся в Липецке для студентов, учителей и учащихся педагогических классов. Это педагогический технопарк имени Москаленко, и находится он в ЛГПУ. В педагогическом "Кванториуме" прошли первые мастер-классы по физике, информатике, химии и технологии. В них приняли участие около 100 учителей", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, "Кванториуму" присвоили имя липецкого ученого и педагога Константина Москаленко. В ЛГПУ для "Кванториума" создали лаборатории естественнонаучного и технологического профилей, медиалабораторию для подготовки презентаций и проведения вебинаров. "В аудиториях - самое современное оборудование: цифровые микроскопы, роботы-манипуляторы, УКФ-проекторы, 3D-принтеры, лазеры и все, что нужно для видеостудии", - сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.