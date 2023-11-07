Представительство НИУ ВШЭ открылось в Индонезии

В вузе отметили, что этот постоянно действующий центр будет взаимодействовать с талантливыми абитуриентами из стран АТР, которые хотят поступить во ВШЭ, а также рассказывать о возможностях образования и науки в России в целом

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Образовательный хаб НИУ ВШЭ открылся в Индонезии для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые планируют учиться в России, а также для других российских вузов, стремящихся наладить связи с республикой. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вуза.

"7 ноября состоялось открытие представительства Высшей школы экономики в Индонезии. Это новый образовательный хаб для студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые планируют учиться в России, а также для других российских вузов, стремящихся наладить связи с республикой. Представительство действует на базе Технологического института Сепулу Нопембер в городе Сурабая. Работу хаба координирует кампус НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Уточняется, что представительство - это постоянно действующий центр, который будет взаимодействовать с талантливыми абитуриентами из стран АТР, которые хотят поступить во ВШЭ, а также рассказывать о возможностях образования и науки в России в целом. Активную работу будут вести также в Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.

Планируется, что его деятельность будет способствовать интеграции российской науки и образования в международное пространство, повысит престиж отечественной образовательной системы, а также поможет распространению накопленного в НИУ ВШЭ научного и образовательного опыта за рубежом. Кроме того, центр НИУ ВШЭ в Индонезии может стать точкой входа в республику для других российских учебных и научных заведений, добавили в вузе.