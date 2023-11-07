В школе под Псковом в честь погибшего в СВО выпускника открыли парту Героя

По словам главы города Великие Луки Николая Козловского, право сидеть за ней получат ученики, которые достигли наивысших успехов в учебе

ПСКОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Власти города Великие Луки, который является вторым по величине в Псковской области, открыли парту Героя в кадетской школе в память о выпускнике учреждения Павле Синигове, погибшем в ходе специальной военной операции и награжденном орденом Мужества посмертно. Об этом сообщил глава города Николай Козловский.

"Сегодня состоялась торжественная церемония открытия парты Героя в честь Павла Александровича Синигова - выпускника кадетской школы, героически погибшего при защите интересов Отечества. Сегодняшнее событие войдет в историю школы как еще одна страница героизма ее выпускников", - написал Козловский в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Синигов является выпускником великолукской кадетской школы, он участвовал в специальной военной операции в звании младшего сержанта, наводчика парашютно-десантного отделения.

"Он до конца остался верен задаче, поставленной командованием, и доблестно выполнил свой воинский долг. <..> Так же, как герои Великой Отечественной войны, Павел Синигов без колебаний встал на защиту Родины, когда независимость и будущее России вновь оказались под угрозой, когда нацисты, возглавляемые врагами нашего государства и их западными кураторами, поставили задачу тотального уничтожения всех, кто говорит и думает по-русски", - добавил Козловский.

На парте Героя администрация кадетской школы намерена разместить фото Павла Синигова, а также сведения из его биографии. Право учиться за этой партой получат ученики, которые достигли наивысших успехов в учебе, спорте и в прочих видах деятельности.