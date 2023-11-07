В Калмыкии упростили льготы на землю строителям железной дороги Астрахань - Кизляр

Земельные участки пока не получили 22 участника Великой Отечественной войны и строительства железной дороги

ЭЛИСТА, 7 ноября. /ТАСС/. Право бесплатного получения земельных участков в собственность упрощено в Калмыкии для строителей военно-стратегической железной дороги Астрахань - Кизляр и участников Великой Отечественной войны. Соответствующий закон депутаты парламента (Народного Хурала) региона приняли во вторник, сообщил ТАСС министр по земельным и имущественным отношениям Калмыкии Мерген Дошкатаев.

Право на однократное бесплатное получение земельных участков в собственность в Калмыкии имеют участники Великой Отечественной войны, строители железной дороги Астрахань - Кизляр, многодетные семьи, семьи с ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами), педагоги до 35 лет и ветераны боевых действий. Условием для их получения с 2014 года является так называемый "ценз оседлости" - постоянное проживание на территории городского округа не менее 10 лет, а на территории городского или сельского поселения - не менее 5 лет.

"В основном, участникам Великой Отечественной войны и участникам строительства железной дороги Астрахань - Кизляр уже более 90 лет. Поэтому для них важно было исключить требование о необходимости постоянного проживания на территории соответствующего городского округа в течение 10 лет, а на территории городского или сельского поселения, входящего в состав района, - в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления для бесплатного предоставления земельного участка в собственность. Правительство Калмыкии выступило инициатором этого законопроекта, и депутаты парламента его поддержали", - сказал Дошкатаев.

По данным Калмыцкого регионального общественного движения "Ветераны строительства и обороны фронтовой железной дороги Астрахань - Кизляр в период Великой Отечественной войны 1941 - 1943 годов", земельные участки пока не получили 22 участника Великой Отечественной войны и строительства железной дороги, уточнил министр. Как пояснили ТАСС в пресс-службе парламента региона, закон "О внесении изменений в статью 5.1 Закона Республики Калмыкия "О регулировании земельных отношений в Республике Калмыкия" вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

В 1941 году в Калмыкии был реализован секретный и очень важный проект под кодовым названием "НКПС №8": за девять месяцев на юге страны была построена новая железная дорога Кизляр - Артезиан - Улан-Хол - Астрахань. Эта спецстройка была призвана обеспечить железнодорожный вывоз бакинской нефти по кратчайшему пути. Железная дорога протяженностью 356 км, которую строили оставшиеся в тылу женщины, старики и дети, сыграла важнейшую роль в исходе Сталинградской битвы и войны в целом.