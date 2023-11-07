Под Новгородом поисковики обнаружили захоронение с останками 16 солдат времен войны

Их обнаружила сводная группа поисковиков из отрядов "Скиф", "Сокол", "Рубин", "Шкраб", "Волховский фронт", "Память" и "Верность"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 ноября. /ТАСС/. Останки 16 солдат времен Великой Отечественной войны были обнаружены и эксгумированы в поселке Пролетарий Новгородского района. Их обнаружила сводная группа поисковиков из отрядов "Скиф", "Сокол", "Рубин", "Шкраб", "Волховский фронт", "Память" и "Верность", сообщили ТАСС в пресс-службе поисковой экспедиции "Долина".

"Еще в августе это года у одного из частных домов в поселке Пролетарий Новгородского района рабочие обнаружили неучтенное госпитальное захоронение. Поисковики тогда отреагировали оперативно: выехали на место земляных работ и провели эксгумацию останков 10 бойцов РККА. <...> В ноябре сводная группа поисковиков из отрядов "Скиф", "Сокол", "Рубин", "Шкраб", "Волховский фронт", "Память", "Верность" продолжили поисково-эксгумационные работы на территории поселка Пролетарий. Работы велись в районе улицы Речной: была "вскрыта" проселочная дорога. В результате экспедиции обнаружены и эксгумированы останки 16 бойцов РККА", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в экспедиции, в результате работы с архивами удалось выяснить, что на данной местности во время Великой Отечественной войны проводились захоронения умерших в лечебных учреждениях Волховского фронта, в том числе ППГ-756 (передвижного полевого госпиталя) и ЭГ-1176 (эвакогоспиталя).

"Останки бойцов - с травматическими последствиями, многие с отсутствующими конечностями. Также при бойцах обнаружены металлическая шина, упаковки от медицинских препаратов, медицинский термометр с остановившейся температурой на 38 градусах", - добавили в пресс-службе.

Поисковики также отметили, что в 1960-е годы госпитальные захоронения переносили, но, как оказалось, перенесли далеко не все могилы. После изучения архивных данных предполагается, что в захоронениях на территории поселка могут находиться останки около 250 бойцов РККА.