КНДР призвала Японию допустить международную проверку воды с АЭС "Фукусима-1"

В комментарии ЦТАК отмечается, что у Пекина нет оснований уклоняться от этого, если ему нечего скрывать

СЕУЛ, 8 ноября./ТАСС/. Япония должна представить научные доказательства безопасности воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и допустить долгосрочную международную проверку процесса ее сброса в океан. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Япония, будучи благодаря США единственной страной в мире, которая столкнулась с ядерной катастрофой, прекрасно знает, какие ужасные последствия имеет радиация для тела человека", - говорится в материале. "Вполне естественно", что мировое сообщество испытывает обеспокоенность из-за планов по сбросу 1,3 млн тонн загрязненной воды, отмечает ЦТАК. "Япония должна ответить на вопрос: "Если вода настолько безопасна, то почему островное государство, где вода в дефиците, не хочет использовать ее и упорно пытается сбросить в море?" - говорится в статье.

У японского правительства не должно быть причин "избегать настойчивых требований" о долгосрочной и эффективной системе международной проверки, если ему нечего скрывать, указывает агентство. Вместо попыток обосновать безопасность воды, называя ее "очищенной" и говоря о "слухах, основанных на лживой информации", Японии следовало бы представить объективные научные доказательства.

Как сказано в комментарии, Япония оправдывает сброс воды фразами о "научных данных", за которые выдает информацию министерства защиты окружающей среды и компании Tokyo Electric Power. ЦТАК также раскритиковало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), указав, что у агентства нет компетенции в вопросе сброса загрязненной воды в океан и что ему не хватает объективности. ЦТАК напомнило о том, что ранее "стало известно о передаче денег" от Японии сотрудникам этой международной организации. Специалисты МАГАТЭ проводят проверку состояния воды с аварийной АЭС.

"Слитую в океан воду снова уже не очистишь. Человечеству придется иметь дело с долгосрочными последствиями. Очистка загрязненной радиацией воды - это не только дело Японии, а значительный вопрос, связанный с безопасностью всего человечества. Япония должна нести ответственность перед лицом истории и международного сообщества", - подчеркивает ЦТАК.

2 ноября компания Tokyo Electric Power, оператор японской АЭС "Фукусима-1", объявила, что приступила к сбросу в океан третьей партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции. Решение Токио о сбросе воды в океан вызвало реакцию некоторых стран. Главное таможенное управление КНР с 24 августа, когда начался первый этап сброса воды, полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.