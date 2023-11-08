В Индии усилили меры безопасности в аэропортах из-за угроз в адрес Air India

Ожидается, что они будут действовать до 30 ноября

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноября. /ТАСС/. Бюро безопасности гражданской авиации Индии ввело дополнительные меры безопасности и проверки для пассажиров рейсов крупнейшей индийской авиакомпании Air India в аэропортах Пенджаба и Нью-Дели после угроз, полученных от запрещенной в стране сепаратистской группировки "Сикхи за справедливость".

Как убедился корреспондент ТАСС, в аэропорту индийской столицы усилены меры безопасности, проводится дополнительная проверка багажа, контроль документов.

"100%-ная вторичная проверка перед посадкой, запрет выдачи пропусков в здание терминалов аэропорта имени Индиры Ганди в Дели и продажи билетов посетителям", - указано в распространенном службой безопасности распоряжении. Как ожидается, эти меры безопасности будут действовать до 30 ноября.

Введение усиленного контроля потребовалось после публикации экстремистами в интернете видеозаписи с призывом к сикхам после 19 ноября не летать рейсами Air India, так как их жизнь может быть в опасности. Угрозы поступают от сторонников создания Халистана - независимого сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб, большинство населения которого составляют последователи сикхизма.

Помимо введенного для рейсов Air India распоряжения, в Индии уже действует повышенный режим тревоги из-за регулярного поступления угроз в адрес связанных с авиацией объектов по всей стране, включая аэропорты, взлетно-посадочные полосы, аэродромы, базы ВВС, вертолетные площадки, летные школы, авиационные учебные заведения.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" на ежедневной основе осуществляет прямые рейсы в Нью-Дели.