В КамГУ им. Витуса Беринга число абитуриентов выросло вдвое за два года

В пресс-службе учебного заведения сообщили, что в 2023 году в вуз подали документы порядка 1 500 человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Число абитуриентов, желающих получить высшее образование в Камчатском государственном университете (КамГУ) им. Витуса Беринга, за последние два года выросло вдвое. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Благодаря созданию новых образовательных программ, дополнительных возможностей мобильности для студентов, усилению профориентационной деятельности и рекламной кампании в 2023 году позволили получить в два раза больше заявлений от абитуриентов, чем в 2021 году, а также привлечь выпускников с более высокими баллами по результатам сдачи ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе учебного заведения, в 2023 году в вуз подали документы порядка 1 500 человек. Из них около 500 стали студентами.

На базе КамГУ им. Витуса Беринга и нескольких других учебных заведений в Петропавловске-Камчатском будет создан межвузовский кампус. В настоящее время в университете обучается более 800 студентов. В 2023 году вуз заключил договоры о сетевом взаимодействии со школами Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского муниципального района. По ним на базе старших классов были открыты более 15 классов естественно-научной, гуманитарной, социально-экономической и технологической направленностей.

На Камчатке работают два региональных вуза, при этом количество выпускников школ, желающих учиться в других регионах страны, в последние годы достигает 60%.