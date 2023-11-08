В Москве наградят победителей конкурса "Лучшие практики наставничества"

Конкурс проводится в рамках национального проекта "Производительность труда"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Победителей всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества" наградят на столичном Дне производительности труда 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города.

"В Москве 7 декабря пройдет День производительности труда и наставничества, где представители власти, бизнеса и науки обсудят состояние экономики, поделятся механизмами повышения эффективности бизнеса и удержания сотрудников. В рамках мероприятия состоится награждение финалистов всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества", который проводится в рамках национального проекта "Производительность труда", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что День производительности труда и наставничества пройдет в Москве впервые. Мероприятие призвано стать площадкой, где представители бизнеса и эксперты со всей страны смогут поделиться опытом применения методик бережливого производства. Особое внимание будет уделено практикам наставничества и разработке новых технических решений, направленных на совершенствование деятельности предприятий и организаций.

В рамках мероприятия состоится пленарное заседание "Эра изменений: как повысить эффективность в компании через наставничество и бережливое производство", на котором выступят представители Министерства экономического развития Российской Федерации, правительства Москвы, Сбербанка России, ведущих российских компаний. Кроме этого, пройдут тематические сессии, деловые игры и мастер-классы.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.