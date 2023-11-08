В Псковской области число случаев заражения ОРВИ за месяц снизилось в 1,4 раза

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 56,6%, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора

ПСКОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Число случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Псковской области за месяц сократилось почти в 1,4 раза, в настоящее время на территории региона зафиксировано 3,3 тыс. случаев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Месяц назад в регионе было зарегистрировано почти 4,5 тыс. случаев заражения ОРВИ, при этом среди заболевших дети до 14 лет составляли более 57%. Среднеобластной уровень заболеваемости был превышен в девяти муниципальных образованиях. Из-за респираторных инфекций было закрыто на карантин 19 классов в 10 школах.

"Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Псковской области по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 15,9%. Выявлен 3 351 случай ОРВИ, показатель на 10 тыс. населения составил 54,63. Случаи гриппа не регистрировались", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, заболеваемость ОРВИ снизилась также в Пскове - на 19,8%, в абсолютных цифрах число заразившихся составляет 1 869.

"Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 56,6%. Родителям школьников рекомендуется оставлять ребенка дома, если имеются признаки ОРВИ: повышенная температура, сильный насморк, боли в горле", - говорится в сообщении.