В Ленинградской области намерены усилить контроль на границе с Эстонией и Финляндией

Жителей приграничных населенных пунктов призвали при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением пограничного режима усилят в ноябре на участках государственной границы с Эстонией и Финляндией в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Комплекс мероприятий будет заключаться в усилении контроля за состоянием пограничного режима. Просим жителей приграничных населенных пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность, во избежание возможных недоразумений. Обращаем внимание гостей приграничья, туристов и иностранных граждан на возможные ограничения, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий", - говорится в сообщении.

Заявленная цель мероприятий - профилактика правонарушений в пограничной сфере. Помимо сотрудников пограничной службы, в них примут участие полиция, Росгвардия и сотрудники органов местного самоуправления.