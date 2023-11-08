В селе в Хакасии завершили купирование очага инфекции скота

В Минсельхозе республики сообщили, что проведена вакцинация более 17 тыс. животных

ТАСС, 8 ноября. Купирование очага инфекционного заболевание скота - узелкового дерматита - завершили в селе Боград в Хакасии. Уничтожено более 3 тыс. голов крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, сообщили ТАСС в Минсельхозе республики.

"В селе Боград завершены мероприятия по купированию очага заражения узелковым дерматитом сельхозживотных. Однако на сегодняшний день карантин еще не снят. На окраине населенного пункта была выкопана траншея для захоронения утилизированных животных, кормов, мяса и т. д. В общей сложности утилизировано 1 039 голов крупного рогатого скота, 1 827 овец и коз, 287 свиней", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, проведена вакцинации более 17 тыс. животных. Владельцам утилизированных животных выплачиваются компенсации. На эти цели выделено 73,5 млн рублей.

Вспышка дерматита произошла в начале октября. Введен режим районного ЧС.

Нодулярный, либо узелковый, дерматит - это сложное инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и других млекопитающих. Причиной развития заболевания у скота является поражение организма специфическим вирусом. Инфекция быстро распространяется среди животных, летальность может достигать 95%. При этом дерматит безопасен для людей, на сегодня не зафиксировано ни одного случая передачи инфекции от животных к людям.