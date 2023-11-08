На Ямале планируют построить поликлинику площадью более 14 тыс. кв. м

Перед главным входом озеленят территорию и оборудуют прогулочную зону с площадками для отдыха

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Медицинский комплекс общей площадью более 14 тыс. кв. м начали строить в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа, объект станет одним из самых больших в регионе, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"В состав медицинского комплекса на 730 посещений войдет поликлиника, гинекологическое и стоматологическое отделения, а также аптека. Здание общей площадью более 14 тыс. кв. м станет самым крупным медицинским объектом в городе и одним из самых больших в регионе", - говорится в сообщении.

Сейчас идет этап строительства каркаса здания. Для бетонных работ подрядная организация оборудовала в городе собственный завод. Монолитные работы будут проводиться и в зимний период, за исключением самых морозных дней.

Центральная часть поликлиники будет пятиэтажной, а две боковые - четырехэтажными. Перед главным входом озеленят территорию и оборудуют прогулочную зону с площадками для отдыха.

Новая поликлиника - часть большой программы по модернизации и строительству медучреждений на Ямале. Здравоохранение - в числе приоритетных направлений деятельности губернатора Дмитрия Артюхова. В работе проектировщиков и строителей Ямала почти 30 медицинских объектов разной направленности. На завершающей стадии возведение участковых больниц в Самбурге и Гыде, отделения скорой помощи и стационара в Аксарке, радиологии в Новом Уренгое.