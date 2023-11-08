В России на четверть снизилось число пострадавших в чрезвычайных ситуациях

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что число спасенных увеличилось в восемь раз по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших в чрезвычайных ситуациях в России в 2023 году снизилось более чем на четверть, такие данные привел глава МЧС РФ Александр Куренков, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"В этом году количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях снижено на 26%, а количество спасенных увеличилось в 8 раз по сравнению с прошлым годом. Отмечается снижение количества погибших при техногенных пожарах, а также при происшествиях на водных объектах", - доложил он депутатам.

По данным министра, ежегодно в России происходит более 250 чрезвычайных ситуаций и до 400 тыс. техногенных пожаров. Только в этом году при их ликвидации были спасены 40 тыс. человек. Пострадавшим оказана финансовая помощь из различных бюджетов. "При этом решен вопрос интеграции процесса оказания финансовой помощи населению как государственной услуги в электронном виде", - добавил Куренков.